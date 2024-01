Inowrocław ma wreszcie budżet na 2024 roku - ile wynosi? Radni przyjęli uchwałę

- Nie pamiętam takiej sytuacji, przynajmniej od 20 lat, aby budżet był uchwalany tak późno. Wiele przyczyn się na to złożyło. Najważniejsza, to chyba ten długi, 44-dniowy okres oczekiwania na powołanie pełniącego funkcję prezydenta. W tym czasie nikt nie miał kompetencji, by podejmować decyzje. Projekt budżetu oparty został o wskaźniki z ubiegłego roku. Już dziś mogę powiedzieć, że będzie wielokrotnie zmieniany - zaznaczył Wojciech Piniewski.

Miasto zamierza też prowadzić poszukiwania złóż wód geotermalnych. Zadanie to finansowane ma być środkami zewnętrznymi. Podczas dyskusji nad budżetem radny Damian Polak pytał, czy możliwe jest wykorzystanie nadwyżki operacyjnej (1,7 mln zł) na stworzenie budżetu obywatelskiego oraz o stan prawny tramwaju z ul. Świętego Ducha (były problemy z firmą, która miała go remontować), na modernizację którego zapisano w budżecie 200 tys. zł.

Radny Patryk Kaźmierczak zaznaczył natomiast, że mimo krótkiego czasu, jaki miał pełniący funkcje prezydenta Inowrocławia budżet ma ręce i nogi. Przypomniał też, że budżet obywatelski funkcjonował w Inowrocławiu do czasu, gdy miasto zostało pozbawione 58 mln zł przez poprzedni rząd.

Głos zabrał też pełniący funkcję prezydenta miasta. Zaznaczył: - Brak pieniędzy i konieczność wprowadzenia oszczędności spowodowała odejście od tego, całkiem dobrego pomysłu, jakim jest budżet obywatelski. Obecny czas nie jest dobrym na wdrażanie takiego budżetu. Prace powinny być prowadzone jesienią. Jest to więc zdanie dla nowego samorządu. A wspomniana nadwyżka operacyjna, o której mówił radny Polak, w całości będzie przeznaczona na wkład własny do zadań inwestycyjnych.

Co do tramwaju, został odebrany wykonawcy remontu. Jest zdeponowany na terenie Zakładu Zieleni Miejskiej. Będzie doprowadzany do takiego stanu, by wrócił na szyny przy ul. Świętego Ducha.