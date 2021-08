Inowrocław. Na zakupy do Vendo Parku pójdziemy dopiero jesienią. W nowym centrum handlowym trwają jeszcze prace

Wielu bylo przekonanych, obserwując od lutego postęp robót na tej inwestycji po byłym Przedsiębiorstwie PKS, że letni termin oddania do użytku parku handlowego Vendo będzie dotrzymany. Tymczasem w ub. tygodniu Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidl Polska poinformowała „Pomorską”, że ta firma handlowa otworzy swój supermarket dopiero jesienią.

W nowym centrum handlowym w Inowrocławiu znajdą się sklepy Sinsay, Hebe, JBB-Bałdyga, My Center, Action, Grochola...

Ale nie tylko niemiecki Lidl otworzy tam swój sklep (notabene trzeci w Inowrocławiu). Swoje artykuły w pasażu handlowym na powierzchni około 5 tys. metrów kw. będą oferować również takie firmy, jak Sinsay (obuwie, odzież damska, męska i dziecięca), KIK (niemiecka sieć dyskontów tekstylnych), My Center (sprzęt RTV/AGD), Multimedia Polska (sieć komórkowa), Action (holenderska firma, specjalizująca się w produkcji artykułów codziennego użytku), Hebe (jedna z największych sieci drogeryjnych, należąca do spółek Jeronimo Martins z Portugalii, właściciela sieci handlowej Biedronka), JBB-Bałdyga (rodzinny zakład przetwórstwa mięsnego na Kurpiach), a także piekarnia Grochola z Zamościa k. Szubina - firma, która już istnieje na inowrocławskim rynku).

Do wszystkich sklepów będzie się wchodzić osobnym wejściem, od strony parkingu, który pomieści ponad 240 samochodów. Niemiecka grupa Tengelmann w skład której wchodzi firma Trei Real Estate Poland, wybudowała już w naszym kraju 26 pasaży handlowych Vendo Park. Ostatni z nich został otwarty na początku sierpnia w Oświęcimiu (woj. malopolskie) . Zatem inowrocławska inwestycja będzie 27., a drugą - po Solcu Kuj. - w województwie kujawsko-pomorskim.