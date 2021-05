Inowrocław. Na zakupy do Vendo Parku pójdziemy już latem. Wiemy, jakie sklepy znajdą się w galerii na placu dawnego PKS-u

Burmistrz rumuńskiej Iasi w bydgoskiej Pesie: "Wasze Swingi wyznaczą nowe standardy naszego transportu publicznego"

Burmistrz Iasi, historycznej stolicy Rumunii przyjechał do Bydgoszczy by w bydgoskich zakładach zapoznać się produkcją tramwajów, które Pesa dostarczy do tego miasta. Z władzami Bydgoszczy rozmawiał o doświadczeniach w realizacji polityki transportowej i możliwościach współpracy obu miast.