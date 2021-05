Inowrocław. Nielegalnie produkował w mieszkaniu alkohol. Wpadł w ręce policji. Zdjęcia

Za wprowadzanie do obrotu nielegalnego towaru grozi 62-latkowi kara do roku pozbawienia wolności.

Jak informuje st.asp. Izabela Lewicka-Waszak z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją inowrocławskiej komendy prowadzili działania mające na celu ujawnienie miejsca sprzedaży nielegalnych towarów. Ustalenia operacyjnych doprowadziły ich do jednego z mieszkań na terenie Inowrocławia.

Policjanci przeszukali mieszkanie i pomieszczenia piwniczne 62-letniego mężczyzny, gdzie znaleźli 15 litrów wyrobów alkoholowych, ponad 100 litrów zacieru i aparaturę do produkcji napojów spirytusowych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli sporą sumę pieniędzy (około 50 tys.) w różnej walucie.

Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut. Amator nielegalnego trunku wyrabiał go w swoim mieszkaniu i sprzedawał. 62-letni mieszkaniec Inowrocławia odpowie za wyrób i nielegalny handel alkoholem, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.