Motoryzacja. To były "Majówki z BMW". Tak utrwaliła je swoim aparatem mieszkanka Inowrocławia. Zobaczcie zdjęcia

Tego należy spodziewać się na maturze z matematyki 2021. Oto podpowiedzi nauczyciela!

Matura z matematyki to egzamin, który uczniowie będą zdawać w środę 5 maja 2021. Co zrobić, aby dobrze go napisać i nie pogubić się w zadaniach? - zobaczcie, jakie rady przygotowała dla maturzystów nauczycielka matematyki Justyna Prud z Bydgoszczy.