Inowrocław nowym biegunem zimna w Polsce? Zobaczcie, co tu się działo 11 grudnia!

Wczoraj ciekawy przypadek Kujaw, które zanotowały dość mroźny dzień po nocnym wychłodzeniu z piątku na sobotę. Na mapie widnieje stacja wojskowa w Inowrocławiu, gdzie wczoraj temp. spadła tam do -12.6 °C. W niedalekiej Kołudzie Wielkiej temp. min. wyniosła -11.7°C. Zamglenia musiały wyhamować dzienny wzrost temperatury. W dzień w Inowrocławiu temperatura wzrosła do -7.5*C (ostatniej nocy była już wyższa), podobnie w Kołudzie (tutaj o 16:00 było już poniżej 10*C). Sprawiło to znaczne różnice z sąsiednimi regionami, gdzie nie było takiego mrozu. Wyspowo termiczna anomalia ujemna spadła poniżej 7 stopni - czytamy na stronie meteoprognoza.pl.