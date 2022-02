Inowrocław. Odbęda się uroczystości w 38. rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze, rolnika i patrioty, działacza "Solidarności"

Rocznicowe obchody rozpocznie msza św. w intencji Piotra Bartoszcze, w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha przy ul. Jagiellońskiej w Inowrocławiu.

Następnie, około godz. 12.15 delegacje pojawią się na cmentarzu parafii Świętego Józefa przy ul. Libelta w Inowrocławiu, gdzie złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie Piotra Bartoszcze.

Z kolei na godz. 12.45 zaplanowano składanie kwiatów przy tablicy poświęconej działaczom chłopskim - uczestnikom strajku, która znajduje się na budynku inowrocławskiego Banku Spółdzielczego przy ulicy Solankowej 11.

Natomiast o godz. 13 przed Urzędem Gminy Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 43 nastąpi otwarcie wystawy "O wieś wolną, niezależną, samorządną". Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej.

Co roku delegacje udawały się też do Radłówka w gm. Pakość, by złożyć kwiaty przy obelisku upamiętniającym mord na Piotrze Bartoszcze. Jednak ze względu na remont drogi, w tym roku nie odbędzie się tam wyjazd zorganizowany. Zainteresowane osoby i delegacje będą mogły dotrzeć tam indywidualnie.