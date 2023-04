Inowrocław. Po świętach nie wyrzucajcie jedzenia. Podzielcie się nim z potrzebującymi korzystając z Jadłodzielni przy ul. Świętokrzyskiej

- Udostępniamy przestrzeń, w której każdy może podzielić się jedzeniem z każdym bez względu na status. Szafa z lodówką zlokalizowana jest przy ulicy Świętokrzyskiej 6, gdzie obecnie mieści się filia WSG - słyszymy od przedstawicieli uczelni.

Jadłodzielnia, to miejsce, do którego można przynieść żywność w myśl zasady "przynieś to co sam/a chciał(a)byś zjeść" (wyjątek stanowią produkty zawierające surowe jajka, mięso i alkohol).

W przypadku domowych przetworów i dań ważne, aby na opakowaniu znajdowała się informacja o dacie wyprodukowania z krótkim opisem, np. przygotowane 07.04.2023, żurek. To ważna informacja dla tych, którzy będą chcieli zjeść przygotowane w domach gotowe dania, których już nie jesteśmy w stanie zagospodarować.