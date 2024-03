W Szubinie powstała lodówka społeczna. Można podzielić się z potrzebującymi świątecznym jedzeniem

- Dziękujemy za pierwsze uzupełnienie lodówki, aby zbliżające się Święta Wielkiej Nocy dla każdego były syte. Prosimy też gorąco o nie wyrzucanie, tego co po świętach zostanie i przyniesienie tych potraw i produktów do lodówki. Ważne, aby na opakowaniu napisać datę przygotowania posiłku - zaznaczają organizatorzy.

Wiele osób pomogło w urządzeniu punktu

Lodówka powstała przy biurze poselskim Iwony Kozłowskiej (PO). Parlamentarzystka udostępniła miejsce i energię elektryczną zasilającą urządzenie. Fundacja dziękuje również państwu Janowiakom, właścicielom budynku za zgodę na umiejscowienie lodówki w tym miejscu. Podziękowania płyną również do innych osób, które przyczyniły się do urządzenia punktu, m.in. do Katarzyny Twardowskiej, Patryka Dzikowskiego ze Stowarzyszenia Szubiniacy, do Joanny Skiminy i wydawnitwa Profil za nieodpłatne oklejenie lodówki oraz do działacza Stowarzyszenia Polska 2050, Pawła Antczaka i do Kingi Mokosy. Osobne podziękowania wyrażono też względem Jacka Twardowskiego i jego syna Eryka.

Lodówka społeczna działa przy ulicy 3 Maja.