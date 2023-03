Inowrocław. Podczas Miejskiej Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem prymasa Wojciecha Polaka będziemy przeżywać męczeńską śmierć Chrystusa

W okresie Wielkiego Postu w Kościele katolickim odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej, nawiązujące symbolicznie do ostatnich i najboleśniejszych cierpień Jezusa Chrystusa w drodze na Golgotę i następnie Jego śmierć. Kilka dni temu duża grupa inowrocławian uczestniczyła w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, zorganizowanej po wieczornym nabożeństwie pokutnym w bazylice pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Uczestnicy przeszli przez kilka miejscowości powiatu inowrocławskiego, pokonując około 42 km. Podobnie było podczas drugiej EDK, zorganizowanej w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.

Ekstremalna Droga Krzyżowa powstała w 2009 roku, w środowisku ks. Jacka Stryczka. To była odpowiedź na kryzys męskości i konsumpcjonizm. To pomysł na przekraczanie własnych ograniczeń, wyjście ze swojej strefy komfortu, przemierzanie bez snu wielu kilometrów w skupieniu, przemyśleniach. Ekstremalne Drogi Krzyżowe spodobały się uczestnikom. Organizowane są nie tylko w Polsce, ale także w kilkudziesięciu krajach na świecie. Jak podkreślają organizatorzy EDK, najważniejsze jest pragnienie zmiany. Nocna droga jest tylko narzędziem. Jest to czas na skupienie, samotność. Rozważania stacji drogi krzyżowej są inspiracją do przemyśleń.