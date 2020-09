Inowrocław. Policjanci przechwycili narkotyki. Miał je 17-latek

Kilka dni temu około godz. 20 policjanci z patrolu policyjnego uzyskali informację, że przez Inowrocław autem marki Fiat Stilo może jechać mężczyzna uwikłany w proceder narkotykowy.

Policjanci w Inowrocławiu przechwycili narkotyki. 17-latek miał amfetaminę, marihuanę i ecstazy

- Gdy funkcjonariusze zauważyli taki pojazd na ul. Poznańskiej, zatrzymali go do kontroli. Samochodem podróżowało pięć osób. Wszyscy zostali wylegitymowani. Przy jednym z pasażerów policjanci znaleźli woreczki z białym proszkiem, suszem roślinnym i wiele tabletek. Badanie zawartości wykazało, że to ponad 20 gramów amfetaminy, ponad 3 marihuany i sto sztuk ecstasy. Narkotyki trafiły do policyjnego laboratorium do dalszych badań - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.