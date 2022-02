Inowrocław. Przebierańcy, czyli koza mątewska, pożegnają karnawał w Inowrocławiu

Będzie okazja nie tylko do pożegnania karnawału, ale także do świętowania 100-lecia kozy z Mątew. Jubileusz celebrowany miał być rok temu. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa.

Tradycyjnie swój ostatkowy przemarsz przebierańcy - a wśród nich przodownik, Cyganie, Żydzi, baba z dziadem, młoda para, kapela, niedźwiedzie oraz koźlarkowie z kozą - rozpoczną 1 marca o godz. 8 pod Urzędem Miasta w Inowrocławiu. O godz. 9 pojawią się na tzw. górce w Mątwach i ruszą ul. Polną po osiedlu domków jednorodzinnych. O 9.45 kozi orszak zawita pod Szkołę Podstawową nr 9. O godz. 10 spotkać będzie go można w okolicy ulic Chemicznej, Bagiennej i Staropoznańskiej, a ok. 10.50 przebierańcy harcować będą po centrum Mątew. O 11.20 zjawią się natomiast pod Przedszkolem "Smyk" przy ul. Magazynowej. Po przerwie, ok. godz. 13.30 koza dotrze na osiedle Piastowskie i ruszy spod byłego klubu "Przydomek", ul. Łokietka do ronda. O 14.15 orszak pojawi się pod pawiem w Solankach, o 14.40 przejdzie ulicami Błonie, Okrężek, Marii Skłodowskiej-Curie i Chociszewskiego. Od godz. 15.30 przebierańcy bawić się będą z mieszkańcami osiedla Rąbin. Przejdą od hali widowiskowo-sportowej ulicami Krzymińskiego i Kleeberga, a o godz. 16 pojawią się na ul. Emilii Plater.