Inowrocław. Radny Jacek Tarczewski włącza się do dyskusji o nadpłacie za odpady komunalne i zadaje pytania prezydentowi Inowrocławia

Zatem ja uprzejmie informuję, że dla odzyskania niesłusznie pobranej opłaty, batalię prawną z Prezydentem wygrał Jacek Olech. Tym samym otworzył mieszkańcom drogę do odzyskania niesłusznie pobranych pieniędzy. Teraz pozostaje tylko złożyć stosowny wniosek do Prezydenta Inowrocławia o stwierdzenie i zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oprocentowaniem. Jacek Olech już swoją nadpłatę odzyskał.

To kilka pytań do Prezydenta Inowrocławia po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił, a tym samym prawomocny stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały rady miejskiej.

W jakim celu Ryszard Brejza chciał udowodnić swoją rację, angażując do tego Radę Miejską, wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Uchwała „śmieciowa” to zaledwie jedna z uchwał odnosząca się do spraw finansowych. Sądy wykazały, że uchwała to tzw. bubel prawny krzywdząca mieszkańców. Należy postawić pytanie ile jest jeszcze takich uchwał w obiegu prawnym, które uprawniają Miasto do poboru opłat w wysokości nienależnej?"

Jacek Tarczewski

Radny Rady Miejskiej w Inowrocławiu

A takie stanowisko przesłała nam Adriana Herrmann, rzecznik ratusza, do artykułu o działaniach podjętych w sprawie nadpłaty przez byłego radnego Jacka Olecha:

"(...) uprzejmie informuję, że nie ma wyroku NSA rzekomo nakazującego zwrot środków za opłatę za śmieci. Jest wyrok NSA sprzed 2 lat (...), w którym za niezgodną z obowiązującym prawem, uznano uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie sposobu pobierania ww. opłaty. Przypomnijmy, że wówczas (tak jest w wielu gminach do tej pory) obowiązywała w Inowrocławiu tzw. opłata za gospodarstwo rodzinne z podziałem na jedno i wieloosobowe. Sąd z inicjatywy prokuratury uznał, że brak jest podstaw prawnych do różnicowania tej opłaty. Miasto wykonało ten wyrok wprowadzając nowy system opłat, naliczany od liczby mieszkańców. Jest to system mniej efektywny niż poprzedni, ale zgodny z treścią wyroku NSA.