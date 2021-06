Inowrocław. Terytorialsi z 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu szkolą się i zdają egzaminy. Zdjęcia

- Dowódcy wraz ze swoimi żołnierzami będą musieli zadbać nie tylko o prawidłowe wykonanie zadań, ale także i o to, by nie dać się wykryć - zdradza oficer prasowy brygady.

Chcecie służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, zgłoście się do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Przypomnijmy, że formowanie 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu rozpoczęło się we wrześniu 2019 roku. Stałym rejonem odpowiedzialności batalionu są powiaty: inowrocławski, tucholski, sępoleński, bydgoski, nakielski, żniński oraz mogileński.

Aby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu, należy skontaktować się z Wojskową Komendą Uzupełnień. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa ich sześć. Znajdują się w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. Tam zainteresowani otrzymają informacje dotyczące kolejnych kroków postępowania. Pamiętać warto, że o przyjęcie do WOT mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści.