Inowrocław. To już pewnie. Od 1 czerwca inowrocławianie zapłacą więcej za śmieci. Taką decyzję podjęli radni

Zdaniem radnego PiS, podwyżka opłat za śmieci w Inowrocławiu, to sięganie mieszkańcom do portfeli

Stawka miesięcznej opłaty od osoby wzrośnie z 25 zł do 28 zł. Niby to tylko 3 zł, ale w gospodarstwie domowym, w którym mieszkają cztery osoby, co miesiąc trzeba już będzie doliczyć do rachunków 12 zł.

Podczas sesji konieczność podwyżki tłumaczono dużym wzrostem ilości śmieci produkowanych przez mieszkańców, wzrostem masy odpadów wielkogabarytowych, zmniejszaniem się liczby mieszkańców (na co ma ostatnio duży wpływ koronawirus) oraz wzrostem wartości płacy minimalnej.

W dyskusji głos zabrał radny klubu PiS Damian Polak. Podwyżkę nazwał sięganiem do portfeli inowrocławian. Zwrócił też uwagę, że w Bydgoszczy stawka opłaty za śmieci wynosi 21 zł, a w Toruniu tylko 15 zł.