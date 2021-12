Inowrocław. Trwa zbiórka żywności dla Polaków z ziemi lwowskiej. Dary można składać w kilku parafiach

Już po raz czwarty organizowana jest w Inowrocławiu przedświąteczna zbiórka żywności dla Polaków z ziemi lwowskiej. Ostatnia akcja, w związku z trwającym Rokiem Jana Kasprowicza, odbywała się pod hasłem "Ziemia Kasprowicza z pomocą rodakom ze Lwowa". Paczki świąteczne otrzymało wówczas kilkaset rodzin.

Tegoroczna zbiórka trwa do niedzieli, 5 grudnia 2021 r. Następnego dnia dary zostaną przewiezione do Warszawy, gdzie wolontariusze Fundacji Dziedzictwo Kresowe umieszczą zebrane produkty w specjalnie przygotowanych paczkach, które następnie zostaną przekazane na Ukrainę i trafią do Polaków z Żółkwi, Krzemieńca i Lwowa.