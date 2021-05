Inowrocław. W Przedszkolu "Muzyczna Kraina" odbył się konkurs matematyczny. Zdjęcia - zobaczcie zmagania maluchów

Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka? Nie każdy rodzic o tym pamięta

Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka? Odpowiedzialność za to spoczywa przede wszystkim na rodzicach lub opiekunach prawnych. Nie chodzi jednak tylko o to, by trzymać dziecko pod kloszem i nie spuszczać go z oka, ale także by nauczyć je reagowania w sytuacjach problemowych. Sprawdź, o co, jako rodzic powinieneś zadbać, by zapewnić swojemu dziecku bezpieczeństwo.