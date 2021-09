Inowrocław. Wicemistrzyni Polski w MMA, szer. Agata Wasiluk, pełni służbę w 82 batalionie lekkiej piechoty w Inowrocławiu. Zdjęcia

Przedstawicielska Wojsk Obrony Terytorialnej ma 24 lata, 177 cm wzrostu i 64 kg wagi. Pochodzi z Bydgoszczy. Ukończyła studia pierwszego stopnia z wychowania fizycznego.

Więcej na temat walecznej szeregowej Agaty Wasiluk przeczytacie w wywiadzie, który przeprowadziła z nią ppor. Julia Rozworowska-Wolańska. Ten ciekawy materiał publikujemy poniżej.

Jak to się stało, że trenujesz Mieszane Sztuki Walki (MMA), to chyba raczej mało kobiecy sport?

Tak to prawda. Niewiele kobiet decyduje się na to, żeby założyć rękawice i trenować właśnie MMA. Zdecydowanie więcej dziewczyn decyduje się na kickboxing czy boks.

Z perspektywy czasu myślę, że tak właśnie miało być, że miałam znaleźć się w oktagonie. Wcześniej długo, bo od 15 roku życia, trenowałam lekkoatletykę. Ukochałam sobie bieg na 400 metrów a w późniejszym czasie również bieg przez płotki. To była jednak ciężka droga. Miałam kilka kontuzji a to wiązało się z tym, że przez jakiś czas musiałam przestawać trenować i marzenie o medalach w moich kategoriach wiekowych oddalało się znacznie bardziej niż bym chciała. Zawsze dawałam z siebie 100% a nawet 200% ale kontuzje… tego się nie da zignorować. Po zerwaniu więzadła krzyżowego i ponownym powrocie do biegania, jednak nie po mojej myśli, zdecydowałam sie porzucić lekkoatletykę. I tak w moim życiu pojawiło się MMA. Mam w sobie to przysłowiowe „ADHD”. Zawsze mnie wszędzie pełno, nie mogę usiedzieć w miejscu. Potrzebuję tej adrenaliny i rywalizacji. Już wcześniej mówiłam do bliskich, że albo będę podnosić ciężary albo walczyć w sztukach walki. Dwa lata temu pierwszy raz przekroczyłam próg klubu w którym trenuję.