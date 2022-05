Inowrocław z największą spalarnią śmieci w Polsce. Janusz Radzikowski: - Nikt nie spytał mieszkańców

Z przesłanego stanowiska wynika też, że: „Plan miejscowy, uchwalony został w 2007 r. przez Radę Miejską Inowrocławia, której radnym i nawet wiceprzewodniczącym był J. Radzikowski, i pozwala on na realizację podobnych inwestycji. Zmiana planu naraziłaby Miasto na roszczenia finansowe wyższe niż jego budżet, to byłoby działaniem na niekorzyść Miasta”. Odnosząc się do tego, czy w takiej spalarni można spalić wszystko - pani kierownik zauważa: „Jak na razie to wszystko zdarza się w niektórych piecach przydomowych i to jest wielkim problemem. W tego typu instalacjach, mogą być przetwarzane jedynie ściśle określone prawem frakcje odpadów”.