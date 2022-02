Inowrocławskie Towarzystwo Hokejowe teraz gra w Mogilnie. Sezon 2021-2022 na lodzie. Zobaczcie zdjęcia

- W bieżącym sezonie, ze względu na panująca pandemię, nasze rozgrywki przenieśliśmy z Torunia na płytę lodowiska w Mogilnie. Sezon ulega skróceniu do pięciu miesięcy ze względu na inne warunki techniczne jakim podlega lodowisko w Mogilnie. Pomimo tego, że lodowisko prowadzone, trzeba dodać w sposób wzorowy przez spółkę prawa handlowego Mogilno Sport, jest mniejsze od toruńskiego Tor-Toru, to zapewnia nam doskonałe warunki do uprawiania hokeja. Za każdym razem płyta lodowiska jest w sposób perfekcyjny przygotowana do naszej gry przez personel lodowiska. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prezesowi spółki Mogilno Sport jak wszystkim pracownikom za bardzo dobre warunki jakie nam stworzyli do uprawiania tej jakże wymagające dziedziny sportu. Zarówno teren hali sportowej, płyta lodowiska jak i zaplecze socjalne są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Widać tam dbałość o szczegóły ułatwiające uprawianie sportów osobom korzystającym z infrastruktury technicznej - podkreśla Marek Słabiński.