Interwencja w sprawie terenu przy pasażu w Golubiu-Dobrzyniu

- Codziennie z okna w pracy widzę powracające ze szkoły dzieci i przechodzących pieszych, a pomiędzy nimi przeciskające się auta. Głównie dostawcze i przedsiębiorców z tych sklepów. Dzwoniłam w tej sprawie do urzędu. Polecono mi napisać pismo, gdyż początkowy zakaz parkowania w tym miejscu cofnięto na prośbę właścicieli sklepów (tak mnie poinformowano). W tym celu przygotowując się do napisania pisma w trosce o dzieci przygotowałam dokumentację fotograficzną. Jak dotąd nie widziałam rodziców podwożących dzieci do szkoły, tym skrótem, ale masę przedsiębiorców skracających sobie drogę do pracy, a zaledwie kilka metrów dalej jest parking. Bezpieczeństwo dzieci i pieszych, jak i dewastacja przejścia i marnotrawienie tym samym publicznych pieniędzy zasługuje na całkowity zakaz parkowania w tym miejscu – uważa Joanna Metel, bibliotekarka i społeczniczka.