Inwalida sięgnął po rewolwer - dramatyczne wydarzenia w przedwojennej Bydgoszczy

Dramatyczną historię opisuje Gazeta Bydgoska. „Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zasiadł w tych dniach I9-letni kaleka Franciszek Żytniewski, zamieszkały w Bydgoszczy przy ul. Bocianowo 18 pod zarzutem popełnienia zbrodni upiłowanego morderstwa człowieka , który swą bezwzględną brutalnością doprowadził jego rodzinę do nędzy moralnej.

Perfidny pan M.

Przebieg rozprawy przeciwko temu młodocianemu przestępcy pozwolił zajrzeć za kulisy rodzinnego życia: „Na ławie świadków siedzi siostra i młodszy jej braciszek. Ojciec Żytniewskiego jest znachorem, leczącym hypnozą naiwnych mieszkańców wiosek i dlatego całemi miesiącami nie zagląda do domu. Matka i starsza siostra, korzystając z takiego stanu rzeczy, zaprzyjaźniły się z niejakim Matuszakiem z Bydgoszczy , goszcząc go często w swoim domu”. Ta znajomość miała okazać się dla rodziny fatalna w skutkach.

Orgie i niesamowite sceny

„Żytniewski nie zwracał początkowo uwagi na wizyty Matuszaka, a nawet był z niego zadowolony, ponieważ po niedługim czasie siostra Klara widziała w nim swego oficjalnego narzeczonego. Było to jednak złudzenie, bowiem brutalna natura Matuszaka zaczęła kipieć złością i cynizmem, wyładowując się ostatecznie w codziennych niemal gwałtach względem całej rodziny. Matuszak zaczął swe rządy biciem narzeczonej i 14 letniego braciszka, używał przemocy nad oskarżonym kaleką, a gdy jeszcze to nie zaspokoiło jego niskich instynktów, sięgnął po ostatnią ofiarę, matkę. I odtąd w domu Żytniewskich odbywały się istne orgie i niesamowite sceny. Matuszak na oczach narzeczonej zabawiał się lubieżnie z jej matką, a na a na interwencję reszty rodzeństwa reagował pięścią ”.

Pierwsze strzały chybiły

Franciszek Żytniewski nie mógł ścierpieć dłużej zachowania się swego przyszłego szwagra. „Zaapelował więc do jego sumienia, aby pozostawił jego rodzinę w spokoju, a gdy i to nie pomogło, zdecydował się na ostateczny krok. Będąc w posiadaniu 70 zł renty ojcowskiej, kupił rewolwer. Był przekonany, że los pożycia moralnego w rodzinie zależy od niego jako od zastępcy stale nieobecnego w domu ojca. Żyjąc w stanie ustawicznej irytacji, broniąc uświęconych tradycyj rodzinnych, broniąc czci matki i siostry, przyczaił się 5 lutego b. r. przy ul. Generała Bema, a spostrzegłszy nadchodzącego z siostrą Matuszaka, strzelił do niego 2 razy z rewolweru”.