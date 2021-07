IO w Tokio. Kiedy grają siatkarze? Mecze Polaków na igrzyskach - terminarz, transmisje

Podopieczni Vitala Heynena przed wyjazdem na igrzyska zajęli drugie miejsce w Lidze Narodów, udowadniając, że są w bardzo dobrej formie. Cel na igrzyska? Medal. Złoty.

Jakie są na top szanse? Biało-czerwoni są w gronie faworytów olimpijskiego turnieju, ale rywali mają naprawdę mocnych. Od pierwszego meczu będą musieli grać na sto procent, skoncentrowani i pewni siebie.

IO w Tokio. Z kim grają siatkarze?

Siatkarska reprezentacja tuż po olimpijskim ślubowaniu poleciała do Tokio. Stamtąd siatkarze przenieśli się do Takasaki, gdzie szlifowali jeszcze formę.

- Ten obóz był przygotowaniem dla ciała i umysłu - mówił Vital Heynen w rozmowie z Polską Siatkówką. - Odnośnie pierwszej kwestii, trenowaliśmy w siłowni i w hali. Co do psychiki, to była wyjątkowa sytuacja. Bańka, w której tu żyliśmy była bardzo restrykcyjna. Nie wolno nam było wyjść na zewnątrz, jeździliśmy z hotelu do hali i z powrotem. To buduje nietypową atmosferę i w tym sensie był to bardzo ciekawy pierwszy kontakt z aktualnym klimatem w Japonii. Te igrzyska są inne niż zwykle i mogliśmy już przekonać się, jak ta różnica wygląda - mówił.