IV Festiwal Fado już w listopadzie w Grudziądzu. Poprowadzi Marcin Kydryński. A kto wystąpi, kiedy, po ile bilety?

Na scenie teatru w Grudziądzu - bo tutaj odbędzie się Festiwal Fado - wystąpią artyści z Portugalii. Zaśpiewają :

- Przygotujcie się na muzyczną podróż do Portugalii w fotelowych lożach teatru gdzie kunszt wykonawczy artystów nadadzą wykonywanej przez nich muzyce niepowtarzalnego uroku i wyjątkowego smaku - zachęca do udziału Wojciech Litwiński, organizator z Fado Cafe. I zapowiada: - To będzie niesamowity wieczór z kabowerdyjską muzyką - morna, coladeira, funaná i oczywiście ukochane fado. Będzie melancholijnie i wesoło, burza emocji zawładnie Waszymi sercami.