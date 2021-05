IV liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Kujawianka Izbica Kujawska [zdjęcia, wideo, relacja]

ZAWISZA - KUJAWIANKA 3:0 (0:0)

Bramki: Oskar Furst (48), Korneliusz Sochań (65), Jay Jaskólski (75).

ZAWISZA: Michał Oczkowski - Jastrzembski, Maciejewski, Sochań, Żylski (78. E. Witczak) Żyliński (46. Jaskólski), Brzeziński (64. Piekuś), Prejs (78. Zniszczoł), Witucki (46. Furst), Mateusz Oczkowski, Kozłowski.

KUJAWIANKA: Dziwulski - Tabaka (83. Wiliński), Mielczarek (72. Jóźwicki), I. Witczak (61. Żuławski), Antas, Andrzejewski, Trzepacz B. Grube (86. Chojnacki), Ł. Grube, Figura, Rojewski.

Kujawianka to jedyny zespół w stawce, który w tym sezonie nie przegrał meczu na wyjeździe. Piłkarze z Izbicy Kujawskiej potwierdzili to w pierwszej połowie kiedy byli równorzędnym rywalem dla Zawiszy, a nawet to oni właściwie stworzyli dwie sytuacje bramkowe po strzałach z dystansu Bartłomieja Grube i Damiana Figury.

