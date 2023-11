Jaimon Lidsey o GKM Grudziądz: - Atmosfera w teamie na pewno będzie świetna

Zobacz także: Robert Kościecha ma plan na GKM. - To musi być jasne dla wszystkich: to ja podejmuję decyzje.

Lidsey liczy również, że dobrze będzie czuł się na także na grudziądzkiej nawierzchni. - Nie mogę powiedzieć, żeby to był mój ulubiony tor. Zawsze jeździło mi się tu raczej ciężko, ale też zwykle punktowałem nieźle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo albo i lepiej. Będziemy tu dużo trenować, by jak najlepiej dostroić się do tej nawierzchni - zapewnił w rozmowie. - Mamy świetną drużynę, nie widzę powodów, dla których miałby nas zabraknąć w play off, choć oczywiście w sporcie wiele się może wydarzyć. Liczę jednak, że będzie nam sprzyjać szczęście. Mam nadzieje, że zrealizujemy cel minimum, a nawet powalczmy o coś więcej - dodał.

Tak jak Jason Doyle, Lidsey w planach ma podróż do Australii i start w kilku zawodach, w tym w mistrzostwach kraju. - Planuję dużo testów i jazdy, by jak najlepiej przygotować się do rozgrywek - podkreślił.