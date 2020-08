Jak będą funkcjonowały toruńskie placówki oświatowe w czasie pandemii?

Od kilku dni w Toruniu trwały rozmowy z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek pracy pozaszkolnej na temat przygotowania do nowego roku szkolnego. Uczestniczyli w nich także: dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, prezydent Michał Zaleski oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji UMT.

Jak zapewniał podczas dzisiejszej zdalnej konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski, toruńskie placówki są gotowe na przyjęcie dzieci i młodzieży. - Rozmawialiśmy o warunkach funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim – nie tylko uczniom, ale też nauczycielom i pracownikom administracji. To bezpieczeństwo spoczęło w rękach dyrektorów, stąd te narady i dyskusje – mówił Michał Zaleski.

Specjalne procedury

Wynikiem rozmów było stworzenie procedur (zgodnych z wytycznymi MEN, MZ i GIS), które będą obowiązywały w toruńskich placówkach. Będą mogli do nich przychodzić tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych i ci, których domownicy nie są objęci izolacją lub kwarantanną. Sale mają być wietrzone przynajmniej raz na godzinę – w czasie przerwy, a jeśli zajdzie potrzeba – także w czasie lekcji. Duży nacisk położony zostanie na dezynfekcję rąk, szczególnie poprzez ich częste mycie; możliwe będzie też mierzenie temperatury przy wejściu. W każdej placówce przygotowane zostanie miejsce do izolacji, wyposażone w środki ochrony indywidualnej. Odizolowywani mają być uczniowie, u których zaobserwowane zostaną objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych – szczególnie kaszel i gorączka. O niepokojących objawach natychmiast informowani będą rodzice, by odebrać dziecko i udać się z nim do lekarza, w celu ustalenia dalszego postępowania. Prezydent Michał Zaleski wspominał też, że szkoły będą starały się o unikanie bezpośredniego kontaktu między dziećmi i młodzieżą, np. niektórzy dyrektorzy planują rozsuwanie ławek w salach. Poza salą lekcyjną - w sytuacjach, w których trudno będzie zachować dystans, obowiązywać będzie zasłanianie ust i nosa.