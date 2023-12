Jak dużo faktycznie kosztuje eksploatacja samochodu elektrycznego. Wychodzi, że 23 złote na "setkę"

Przeciętnie, w ciągu roku użytkownicy samochodów elektrycznych pokonują średnio między 15 a 20 tys. km, czyli tyle samo co kierowcy samochodów konwencjonalnych – to wybrane wnioski wielkiego badania opinii użytkowników samochodów elektrycznych, przygotowanego przez EV Klub Polska, w ramach którego pozyskano dane od niemal 1000 realnych użytkowników EV.

W „Wielkim badaniu opinii użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce 2023 – EV1000”, udział wzięło 965 respondentów, którzy odpowiedzieli na 104 pytania. W trakcie 138 dni zebrano dane od właścicieli 66 różnych modeli samochodów, 30 marek i 15 ogólnodostępnych operatorów stacji ładowania. Łącznie analizie poddano 322 793 danych, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowej oceny na temat preferencji i nawyków użytkowników w kwestiach m.in. takich jak: użytkowanie EV na co dzień, ocena infrastruktury do ładowania, ocena marek, modeli, serwisów czy poziomu wiedzy sprzedawców poszczególnych marek.