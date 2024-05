Jak kupujesz mieszkanie w Bydgoszczy do 9000 zł za metr kwadratowy, to znaczy, że kupujesz tanio

- W Bydgoszczy najdroższe są kawalerki - 11 210 zł/m kw. Najmniej zapłacimy za trzypokojowe mieszkania - 9 469 zł/m kw. - wskazują autorzy raportu. - W Bydgoszczy można znaleźć jeszcze stosunkowo tanie mieszkania - do 9 000 zł za m kw. W kwietniu br. takie „M” stanowiły 37 proc. oferty. Te z ceną powyżej 10 000 zł za metr to już ponad 40 proc. ofert lokalnych deweloperów.

Splot zdarzeń

- W obecnym kwartale zauważyliśmy, że zarówno sprzedający, jak i kupujący oczekują na nowy program rządowy z dopłatami - zaznacza Michał Cieślar, właściciel biura Cieślar Nieruchomości w Bydgoszczy. - W rozmowach z klientami często pojawia się temat nowego programu. Sprzedający są nastawieni na lepsze propozycje cenowe ze strony kupujących w momencie, gdy program ruszy. Z kolei kupujący wstrzymują się z zakupem do czasu uruchomienia dopłat, licząc na korzyści płynące z obietnic programowych. Jest to dobry moment dla klientów poszukujących domu lub mieszkania, którzy nie muszą korzystać z dopłat. Tacy zainteresowani mają obecnie możliwość zapoznania się z kilkoma nieruchomościami na spokojnie, złożenia propozycji i prowadzenia negocjacji, często osiągając dobre warunki finansowe.

Szybka decyzja

Kto zamierza kupić cztery kąty, a go stać, nie powinien czekać. - Nie tyle przewiduję, co jestem pewien, że po wprowadzeniu nowego programu rządowego dopłat ceny mieszkań wzrosną - mówi Paweł Korolko, właściciel firmy Gotyk Biuro Nieruchomości Toruń. - Weźmy pod uwagę rynek wtórny. Mieszkanie w stanie do odświeżenia w Toruniu kosztuje dzisiaj przeciętnie prawie 8000 zł w przeliczeniu za metr. Na razie potencjalnych klientów na zakup jest mniej. Czekają na start wspomnianego nowego programu. Nie ma zastoju na rynku mieszkaniowym, ale panuje swoiste wyciszenie. To się wkrótce zmieni, właśnie za sprawą dofinansowania do zakupu.