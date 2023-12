Jak spędzić weekend w Bydgoszczy? Oto lista najciekawszych wydarzeń [9-10 grudnia 2023]

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, Miasto Bydgoszcz i Fundacja ARP są organizatorami ósmej edycji „Wigilii pod Gołym Niebem”. Zapraszają w w sobotę (9 grudnia) 11.00 na Jarmark Świąteczny na Rynku w Starym Fordonie. Również o 11.00 tyle że z parkingu na Fordońskiej 410 wyruszy wycieczka „Od Wyszogrodu do portu –śladami wiślanych historii Fordonu”. Trasa będzie wiodła wzdłuż Wisły i ulicy Fordońskiej, Parkiem Milenijnym, ul. Nad Wisłą do portu przy Promenadzie. Czas trwania ok. 2 godzin. Od g. 12.00 scena na Rynku będzie należała do śpiewającej młodzieży z przedszkoli i szkół. 13.30 zaczynamy strojenie choinki w towarzystwie biskupa św. Mikołaja, patrona fordońskiej parafii. Za każdą przyniesioną ozdobę przewidywana jest słodkość. O g. 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie przedświątecznego spotkania. Wydarzeniu będzie towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego promująca powstanie przystani w bydgoskim Fordonie pt. ”Koncepcja przystani w Bydgoszczy Fordonie”. 16.30 poczęstunek dla wszystkich gości. Będą pierogi z kapustą, barszcz i ryby. Jedzenia nie zabraknie. Między 17.00-18.00 w dobry nastrój wprowadzą nas świąteczne przeboje. O godz. 18.00 emisja filmu fabularnego „Święta inaczej”. Wydarzeniu będzie towarzyszyć promocja przystani nad Wisłą. Zakończenie Wigilii pod Gołym Niebem” nastąpi ok. g. 20.00.