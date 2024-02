Bydgoskie Sydney, czy jedyny w Polsce pływający port? Pomysły na marinę w Starym Fordonie

Wzorem z Antypodów?

Decyzja spółki państwowej

Od tej decyzji zależy, czy zrealizowana miałaby być wersja tzw. maksymalna przystani, czy może jedna z dwóch innych koncepcji.

- Może byśmy zrobili zaplecze dla WOPR-u, byłaby to mniejsza przystań, natomiast na barce powstałaby między innymi restauracja - wyjaśnia Prętki. Wersja pierwotna swoim rozmachem nawiązywałaby do wzorców z Antypodów: - Ja jestem za fordońskim Sydney. Nie wiadomo jednak, czy uda się to zrealizować. To kwestia funduszy i tego, by rozpocząć i zakończyć inwestycję. Chodzi o to, czy Wody Polskie pozwolą akurat w tym miejscu zrobić marinę. Według wszystkich naszych obliczeń, jeśli chodzi o wody zalewowe, nawet do 500 lat wstecz, na tym jednym odcinku Wisła nie zalewa terenu. Nawet z historycznego punktu widzenia, zawsze wcześniej ten teren pozostawał zagospodarowany, Niemcy ustawiali tu - w czasie wojny i przed wojną - te dźwigi, które stały przy moście. Woda nie zalewała.