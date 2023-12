Nowa przystań nad Wisłą w Fordonie? Na drodze inwestycji stoją Wody Polskie mc

Miasto jest za ideą budowy przystani w Fordonie. Problem stanowią finanse i użytkowanie terenu przez spółkę Wody Polskie Pracownia Architektoniczna Łukasza Pieńczykowskiego

Pływające mosty cumownicze, restauracja, posterunek policji wodnej i WOPR-u. To tylko część instrastruktury, która miałaby powstać w nowej przystani nad Wisłą w Starym Fordonie. Miasto pomysłowi jest przychylne. Pozostają dwa problemy. Pierwszy to finanse, drugi to zgoda spółki Wody Polskie na zaprzestanie dzierżawy terenu pod plac składowy żwiru.