Jak zgłaszać do ZUS umowy o dzieło? Ekspert wyjaśnia wątpliwości

Przepisy stanowią, że płatnikiem składek są pracodawcy w stosunku do pracowników i osób odbywających zastępczą służbę wojskową, a także jednostki organizacyjne bądź też osoby fizyczne pozostające w stosunku prawnym uzasadniającym obowiązek ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku pojęcie jednostki organizacyjnej należy rozumieć szeroko - obejmuje każdy podmiot, który nawiązuje stosunek prawny (np. poprzez zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, itd.) skutkujący obowiązkiem zgłoszenia do ZUS danego podmiotu jako płatnika składek i zgłoszenie osób, z którymi został nawiązany dany stosunek prawny do ubezpieczeń. Płatnikiem składek jest również osoba prowadząca pozarolniczą działalność (w tym np. działalność gospodarczą czy też będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, itd.), jeżeli podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasza spółka zatrudnia wyłącznie zleceniobiorców. Są to osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, bo jest to ich dodatkowe zatrudnienie. 25 stycznia zawarliśmy pierwszy raz umowę o dzieło. Czy musimy ją zgłosić? Obowiązek zawiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie:

W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Przekazałam już do ZUS formularz RUD, ale okazało się, że umowa o dzieło nie dojdzie do skutku. Jak mam go wycofać czy skorygować?

Trwają prace nad udostępnieniem funkcjonalności na PUE ZUS, które umożliwią wskazanie dokumentu do korekty. Ich planowane zakończenie to przełom I i II kwartału br. Dlatego do tego czasu nie należy przekazywać dokumentów korygujących RUD. Jednak gdy zamawiający zechce przekazać korektę RUD, to może ją złożyć w formie papierowej.