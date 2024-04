Jak zrobić dobre zdjęcia auta na sprzedaż? Zobacz porady ekspertów pomocne w sprzedaży samochodu

Jak przygotować samochód do sesji zdjęciowej?

Jak zrobić dobre zdjęcia samochodu na zewnątrz?

Jak zrobić zdjęcia wewnątrz samochodu?

Błędy przy robieniu zdjęć samochodów

Auta brudne, z rzeczami osobistymi w bagażniku czy na siedzeniach nie wyglądają atrakcyjnie. Zdjęcia pionowe oraz szerokokątne to zła perspektywa do prezentowania auta. Zdjęcia poruszone czy niewyraźne nie nadają się do ogłoszeń motoryzacyjnych. Nieatrakcyjnie i odpychająco wyglądają samochody na brzydkim tle (śmietnik czy zagracone podwórko) lub gdy zza samochodu wystają jakieś elementy. Ważne by nie ucinać samochodu na zdjęciu - musi być widoczny w całości.

