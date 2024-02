Jaki jest najtańszy lek na świecie? Klub Zdrowia we Włocławku organizuje spotkanie z dietetykiem i promotorem zdrowia

Tego dotyczyły wcześniejsze spotkania Klubu Zdrowia we Włocławku

Spotkanie Klubu Zdrowia we Włocławku w lutym 2024

Spotkanie Klubu Zdrowia we Włocławku w lutym 2024

Klub Zdrowia we Włocławku zaprasza mieszkańców na kolejny wykład. Tym razem poświęcony będzie najtańszemu lekowi na świecie.

- Jeżeli interesujesz się problematyką zdrowia, poszukujesz miejsca, w którym mógłbyś zdobyć rzetelną wiedzę na ten temat, przedstawioną w przystępny sposób przez profesjonalną kadrę, chcesz dowiedzieć się, jaki jest najtańszy lek na świecie ? Nic prostszego ! Wystarczy przyjść na wykład Klubu Zdrowia we Włocławku – informuje Klub Zdrowia we Włocławku.

Promotor zdrowia opowie o najtańszym leku na świecie

Wykład pt. „Najtańszy lek na świecie” odbędzie się we wtorek 27 lutego 2024 roku o godzinie 18 w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Cichej 14A. Początek o godzinie 18. Wstęp jest wolny. Wykłada poprowadzi Gabriel Chmielewski – dietetyk i promotor zdrowia.

W MZOZ we Włocławku działa poradnia neurologiczna dla dzieci w ramach NFZ

W szpitalu we Włocławku zmarła ciężarna kobieta. Trwa śledztwo prokuratury

- Nie musisz się zapisywać ani płacić. Nasze wykłady są darmowe. Wystarczy, że przyjdziesz (weź też ze sobą przyjaciół), zajmiesz wygodne miejsce na sali i posłuchasz. Proste? Proste ! W takim razie do zobaczenia! - zachęcają organizatorzy.

Tego dotyczyły wcześniejsze spotkania Klubu Zdrowia we Włocławku

Warto zaznaczyć, że jest to już kolejne spotkanie Klubu Zdrowia we Włocławku. Na pierwsze organizatorzy zaprosili mieszkańców rok temu - w lutym 2023 roku. Do tej pory uczestnicy mieli okazję wysłuchać między innymi następujących wykładów: