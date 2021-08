Jakie imprezy w powiecie chełmińskim w weekend (20, 21, 22.08.2021)?

W Osadzie Rycerskiej, przy ul. Kościelnej 7, o godz. 20 rozpocznie się ostatni już koncert z cyklu Secret Garden . Na scenie wystąpi Seeme - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Jesienią 2018 roku wydała swój pierwszy album "Składam się z krótkich historii", który promowany był przez single "Dżon" i "Miracle". Swoje pierwszy koncerty zagrała m.in. na Festiwalu Filmowym "OFF Camera" supportując trasę Korteza oraz norweskiego songwritera Thomasa Dybdahla. Występowała też na festiwalach takich, jak Enea Spring Break Festival, Open'er.

Tak wyglądał pierwszy dzień Perspektywy Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia cz. 1

Dzień drugi Perspektywy - Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia cz. II (7.08.2021)

Tak wyglądał trzeci dzień Perspektywy Nine Hills Festival w Chełmnie. Zdjęcia - część

Unisław - sobota 21.08.2021

Dożynki Gminno - Parafialne w Unisławiu już w sobotę. Rozpocznie je, o godz. 14, msza św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Unisławiu. Po niej dożynkowy korowód przejdzie do unisławskiego parku, gdzie nastąpi dalsza część dożynkowych obrzędów. Nie zabraknie atrakcji, pokazów i występów. Na dożynki zaproszono dwie muzyczne gwiazdy. Damian Holecki to gwiazdor muzyki śląskiej, który w muszli koncertowej wystąpi z zespołem o godz. 18, z kolei Czadoman, ze znanymi hitami muzyki disco polo, na scenie pojawi się o godz. 20. Całość zakończy zabawa taneczna, która potrwa do godz. 2.