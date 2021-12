Jan Kołaczyński z Krojczyna został odznaczony przez Prezydenta RP

Prezydent RP nadał Janowi Kołaczyńskiemu z Krojczyna w gm. Dobrzyń nad Wisłą Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Kilka miesięcy temu odebrał on też Krzyż Wolności i Solidarności z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Jan Kołaczyński razem z nieżyjącymi już Stanisławem Janiszem i Wojciechem Obernikowiczem tworzył „Solidarność Chłopską”. Walczył o wolną i demokratyczną Polskę, w której każdy ma prawo do swoich poglądów i nie musi wyznawać jedynej słusznej ideologii. Ta działalność kosztowała go naprawdę wiele, bo narażał siebie i swoich najbliższych. Jego dzieci do dziś pamiętają rewizje w domu i strach. Teraz wreszcie przyszedł czas na docenienie tego wszystkiego, co zrobił. Najpierw znalazł się w gronie uhonorowanych Krzyżami Wolności i Solidarności, które wręczono działaczom opozycji demokratycznej w PRL. Teraz Prezydent RP nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który jest takim zwieńczeniem wszystkich lat poświęceń na rzecz kraju.

Jan Kołaczyński współorganizował marsze rolników, tworzył struktury niezależnego związku zawodowego rolników i cały czas walczył z bezpieką. Po internowaniu przyszedł czas na zakaz opuszczania kraju. Od samego początku był związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo zawsze uważał, że jest to partia najbliższa polskiej wsi i jej problemów. Sam prowadził gospodarstwo rolne, które od początku lat 90. słynie z uprawy borówki amerykańskiej. Jego dzieło kontynuują dzieci – córka Monika i syn Marek.