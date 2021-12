Jan Krzysztof Duda nadal w walce o medale mistrzostw świata w szachach szybkich

– Jeśli będę w wysokiej formie, to z pewnością mam szansę na zwycięstwo. Nadal mam w sobie ogień, by zwyciężać w każdych mistrzostwach, w których startuję – mówił Magnus Carlsen o swoich oczekiwaniach związanych z turniejem w Warszawie. Ten ogień pokazał w ostatniej rundzie rozgrywanej w poniedziałek, gdy zmierzył się z Janem Krzysztofem Dudą. Mistrz świata kapitalnie rozegrał końcówkę i wygrał z Polakiem – po dziewięciu rundach jest liderem z wynikiem 7,5. Trzech kolejnych graczy ma 7 punktów, za nimi plasuje się Jan Krzysztof Duda z 6,5 pkt na koncie, zajmujący piątą lokatę. W ostatnich czterech rundach rozgrywanych we wtorek wyjaśni się, kto na stadionie PGE Narodowym będzie święcił triumfy, choć bardzo dobrze dysponowany Carlson jest już blisko złota.

– Z pewnością gra przed polską publicznością to trochę większa presja dla waszego utalentowanego gracza, przynajmniej tak to odbieram patrząc poprzez moją własną karierę – mówi Hikaru Nakamura, drugi na liście rankingowej FIDE. – Do tej pory gra dobrze, a jeśli będzie w stanie osiągnąć świetny wynik w takich okolicznościach to tylko potwierdzi, że stać go na bardzo wiele – dodaje.