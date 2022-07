Janikowo. Pijany mężczyzna kierował ładowarką. Spowodował kolizję na terenie zakładu

Zdarzenie miało miejsce na terenie jednego z zakładów w Janikowie.

- Policjanci, którzy interweniowali ustalili, że podczas prac załadunkowych, kierujący ładowarką dokonał uszkodzenia belki mocującej przy naczepie ciężarówki marki Scania. Od mężczyzny była wyczuwalna woń alkoholu, a badanie wykazało 2,4 promila alkoholu w organizmie - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu.

Kierowca ładowarki trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem po alkoholu. Grozi mu za to kara do 2 lat więzienia. Odpowie też za kolizję drogową.

- Z pewnością jego poczynania przeanalizuje również pracodawca, który podejmie właściwe decyzje co do zatrudnienia mężczyzny - dodaje Izabella Drobniecka

.