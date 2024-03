Pijani bez picia alkoholu - te produkty wykażą na alkomacie promile. Na to trzeba uważać

Przez to alkomat może pokazać błędny wynik

Alkomat to precyzyjne urządzenie elektroniczne zbudowane z czułych sensorów i układów elektronicznych. Jednak jak każde urządzenie, alkomat może zawodzić a na błędny wynik badania trzeźwości może wpływać wiele czynników. Alkomat bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, a nie we krwi, więc tym bardziej może dać błędny odczyt.

Alkomaty policyjne wykonane są z wysokiej jakości komponentów, są przystosowane do wymagań służb specjalnych i mogą być użytkowane w ekstremalnych warunkach. Urządzenia te są także regularnie kalibrowane - rozkalibrowany alkomat może powodować, że trzeźwi kierowcy zostaną niesłusznie ukarani za jazdę po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).