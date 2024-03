Jarmark Wielkanocny 2024 we Włocławku. Program imprezy [23-24 marca]

Włocławski Jarmark Wielkanocny to idealne miejsce, by znaleźć wyjątkowe dekoracje i prezenty. Od tradycyjnych pisanek, przez świąteczne stroiki, po artystyczne rękodzieło – każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie także stoisk z palmami, makowcami, babkami wielkanocnymi oraz swojskimi wędlinami . Miłośnicy słodkości i domowych wypieków będą w siódmym niebie, podobnie jak zwolennicy zdrowej żywności, którzy odkryją bogactwo miodów i naturalnych produktów z lokalnych gospodarstw.

Jarmark Wielkanocny we Włocławku 2024 - Festiwal Smaków Food Trucków

W ramach Jarmarku Wielkanocnego, Włocławek stanie się także kulinarną stolicą regionu dzięki Festiwalowi Smaków Food Trucków . Mobilne restauracje z całej Polski zaoferują dania z różnych stron świata – od gruzińskiego chaczapuri, przez meksykańskie tacos, po tradycyjne amerykańskie burgery. Nie zabraknie również egzotycznych smaków, takich jak pad thai czy churros. To doskonała okazja, by w jednym miejscu s kosztować wielu międzynarodowych specjałów.

Jarmark Wielkanocny w Włocławku to więcej niż zakupy – to festiwal kultury, smaku i wspólnego świętowania. Zaplanuj weekend 23-24 marca 2024 czekają na Ciebie niezapomniane wrażenia, wyjątkowe produkty i atmosfera pełna radości.