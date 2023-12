Włocławski Jarmark Bożonarodzeniowy. Takie atrakcje przygotowano na 2023 rok

„W związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego od najbliższego piątku, 15 grudnia od godz.15 do niedzieli, 17 grudnia do godz. 20 nastąpi zamknięcie ul. Zielony Rynek na odcinku od ul. Miedzianej do Bojańczyka” - poinformował Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.