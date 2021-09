Jarosław Marciniak nowym po. dyrektora medycznego szpitala w Grudziądzu PA

Dr.n.med. Jarosław Marciniak jest nowym po. dyrektora medycznego szpitala w Grudziądzu. Wcześniej pracował m.in. w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy Facebook/Szpital Grudziądz

Dr. n. med. Jarosław Marciniak będzie pełnił funkcję dyrektora do spraw lecznictwa do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.