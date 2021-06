Grudziądz. Ile zarabia Maciej Hoppe, dyrektor najbardziej zadłużonego szpitala w Polsce? Sprawdziliśmy jego oświadczenie majątkowe

Szczególnie imponujące są ubiegłoroczne dochody Macieja Hoppe, dyrektora szpitala w Grudziądzu.

To oznacza, że miesięczne wynagrodzenie dyrektora Macieja Hoppe z tytułu zarządzania szpitalem w Grudziądzu wynosi 32,2 tys. zł brutto. Jego poprzednik Piotr Drzymalski zarabiał miesięcznie nieco mniej: 28,9 tys. zł brutto. Natomiast wysokość miesięcznego wynagrodzenia Marka Nowaka, który dyrektorem lecznicy był jeszcze wcześniej, na podstawie jego oświadczeń majątkowych jest trudna do ustalenia: Nowak wpisywał do oświadczeń tylko kwotę dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty) z tytułu kierowania lecznicą. Kwota ta wynosiła 141,8 tys. zł rocznie za 2017 i 177,8 tys. zł za 2016 rok. Miesięcznie byłoby to kolejno: 11,8 tys. zł i 14,8 tys. zł.