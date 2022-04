Jęczmień coraz droższy. Produkcja na Kujawach i Pomorzu spada, ale nie tak, jak w kraju

Uprawom jęczmienia w Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem przyjrzeli się eksperci z ODR Minikowo. Iwona Serkowska z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym informuje na portalu KPODR, że na krajowym rynku zbożowym utrzymuje się duża niepewność wobec dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej:

- Od początku sezonu 2021/2022 popyt importowy na ziarno unijne ze strony krajów trzecich wywierał presję na wzrost cen zbóż. Przeciętna cena jęczmienia we wrześniu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 821 zł za tonę, o 10 procent wyższym niż w sierpniu i o 26 procent wyższym niż rok wcześniej. Wzrost cen jęczmienia odnotowano we wszystkich województwach (od 5,8 procent do 29,3 procent). Cena ta była o 41 procent wyższa niż we wrześniu 2020 r.