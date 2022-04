Kwitną śliwy i czereśnie, pszczoły mają ucztę! Taki miód pachnie owocami i jest kwaskowaty

Jacek Paul nie jest amatorem, a prezesem Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem w pasiece, jednak przez ten czas tylko raz (w 2012 r.) udało mu się pozyskać czysty miód z jabłoni.

- Miałem zlecenie wstawić pszczoły do sadu jabłoniowego, żeby zapyliły kwiaty – opowiada Jacek Paul. - Zwykle w pobliżu sadu kwitnie też rzepak i wtedy pszczoły go donoszą, ale w 2012 roku wymarzł cały rzepak. Do tego sadownik kosił mlecze, które rosły w sadzie, więc pszczoły miały do dyspozycji tylko kwiaty jabłoni.