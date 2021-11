Jednych skreślił trener, innych zdrowie. Jak zagra kadra Igora Milicicia?

Rewolucja to mało powiedziane. Trudno sobie wyobrazić ostatnie sukcesy reprezentacji bez Aarona Cela, Damiana Kuliga, Adama Waczyńskiego czy A.J. Slaughtera. Trudno kibicom, ale nie Miliciowi, który postawił na radykalne odmłodzenie narodowego zespołu i będzie budował zespół na swoją modłę.

To były decyzje Igora Milicicia, ale kilku kolejnych ważnych graczy wyeliminowały kontuzje. Z tego powodu na zgrupowaniu nie pojawią się Michał Sokołowski (w tym sezonie 10,5 pkt i 3 asysty we włoskim Treviso) i Michał Michalak (14 pkt w niemieckim Oldenburgu). Zastąpią ich Jakub Karolak ze Śląska Wrocław oraz Dominik Wilczek z Asseco Arki Gdynia. Ten drugi dołącza do długiego szeregu debiutantów w reprezentacji.

Skreślenie weteranów oznacza bowiem szanse dla młodszych graczy. Teraz kluczowe role na parkiecie mają odgrywać Jakub Schenk i Łukasz Kolenda na obwodzie, Tomasz Gielo, Jarosław Zyskowski na skrzydłach czy Aleksander Balcerowski pod koszem. Największą gwiazdą odmłodzonej drużyny będzie Mateusz Ponitka, który jednak zagra dopiero w drugim meczu eliminacji MŚ z Niemcami.