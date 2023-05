Jedziesz do sanatorium? Szykuj się na dodatkowe opłaty. Tyle kasują za TV, czajnik czy ręcznik

Zadzwoniła do nas Czytelniczka z Bydgoszczy, która właśnie wróciła z sanatorium nad morzem.

- To był mój pierwszy wyjazd do sanatorium. Bardzo się ucieszyłam, że trafił mi się Kołobrzeg. Nie dość, że piękna miejscowość nad morzem, to jeszcze przy takiej wiosennej pogodzie. Wszystko byłoby super, gdyby nie dodatkowe opłaty, które kasowało uzdrowisko. Zapomniałam suszarki do włosów, więc za wypożyczenie na trzy tygodnie płaciłam 30 złotych. Za telewizor w pokoju z koleżankami płaciłyśmy w sumie 90 złotych. Była jeszcze opłata za czajnik - 21 złotych. Uważam, że skoro jako kuracjusze płacimy częściowo za wyjazd do sanatorium, to już nie powinno być żadnych dodatkowych opłat - mówi nasza Czytelniczka.