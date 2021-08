Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: Mam plan na 2022 rok. Siadamy do rozmów

Abramczyk Polonia poza play off. Krótkie pytanie: co się stało, że się nie udało?

Na to złożyły się kontuzje, trochę pecha i - nie ma co ukrywać - słabsza dyspozycja zawodników. Miejsce w czwórce przegraliśmy na swoim torze, meczem z Wilkami Krosno. Do Ostrowa jechaliśmy z dużą wiarą, zmobilizowani, a... wszyscy widzieli jak było. Zaprezentowaliśmy się tam słabo. Lepszy mecz zaliczył Andreas Lyager, który wcześniej jeździł średnio. Z kolei David Bellego - odwrotnie. Cała nasza drużyna była zresztą słabsza od gospodarzy.

Taka właśnie była Polonia w tym roku. Zawodził jeden zawodnik, w kolejnym meczu się poprawiał, ale dołowali inni. Mało było spotkań, gdy wszyscy jechali swoje.

Byli niestabilni, to prawda. Dlatego u siebie przegraliśmy dwa mecze. Co prawda punkty przywieźliśmy z dwóch wyjazdów, ale to wciąż o jeden wygrany mecz za mało. Jest oczywiście krok do przodu. Rok temu była walka o utrzymanie, teraz do końca walczyliśmy o czwórkę. Niewiele zabrakło.