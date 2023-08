Jesienna pogoda potrwa na Kujawach i Pomorzu do połowy tygodnia. Kiedy wróci lato? Oto nowa prognoza

Nie jest to pogoda plażowa, a charakterystyczna raczej dla przełomu września i października. Tak radykalne pogorszenie warunków atmosferycznych, w tym przelotne deszcze, przyniósł powiew wiatru z północy, powietrza polarnomorskiego znad Skandynawii. Warunki biometeorologiczne, a zatem to, jak się czujemy, także są niekorzystne.

Im bliżej weekendu, tym cieplej

Na szczęście w środę (9 sierpnia) sytuacja zacznie się zmieniać – temperatura w Kujawsko-Pomorskiem podejdzie do "dwudziestki", a nawet przekroczy tę wartość, choć może jeszcze pojawić się przelotny deszcz. We czwartek i piątek możemy liczyć na ocieplenie do 21 stopni, zaś w sobotę i niedzielę do 24. W te dni padać raczej nie będzie.